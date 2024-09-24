Российские чипы «Эльбрус» будут работать на отечественной ОС «Аврора»

Компания МЦСТ начала сотрудничество с «Открытой Мобильной Платформой», которая разрабатывает российскую операционную систему Аврора. Основная цель этого партнёрства — создать надёжные и безопасные решения для мобильной инфраструктуры, которые смогут использовать как государственные, так и коммерческие компании. Заместитель директора МЦСТ по маркетингу, Константин Трушкин, подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству клиенты смогут сформировать независимую экосистему, обеспечивающую безопасность данных.

Трушкин также отметил, что сочетание мощностей процессоров Эльбрус и программного обеспечения Аврора позволит контролировать безопасность операционной системы и ограничивать доступ к потенциально опасным сервисам. Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнёров «Открытой Мобильной Платформы», добавил, что переход на полностью отечественные решения минимизирует риски, связанные с зависимостью от иностранных сервисов. Он рассказал, что интеграция поддержки Эльбрус в SDK Авроры значительно упростит разработку программного обеспечения для этой ОС.

Аврора — это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, сертифицированная ФСТЭК и ФСБ. Она позволяет управлять корпоративными устройствами и защищать данные с помощью отечественной криптографии. Аврора также предлагает широкий набор программных решений для различных бизнес-задач и предоставляет необходимые инструменты для создания приложений под специфические требования. Сотрудничество МЦСТ и «Открытой Мобильной Платформы» обещает принести новые результаты, о которых будет объявлено в ближайшем будущем.