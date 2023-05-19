Российские дайверы обнаружили ранее неизвестные затонувшие судна на дне Ладоги

Участники экспедиции, проводимой в рамках проекта «Наследие ладожских глубин», нашли затонувший корабль на дне Ладожского озера. Эта экспедиция, организованная орловским клубом подводного плавания «Диво», включает в себя студентов Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Первые погружения прошли в условиях штормовой погоды, но это не помешало дайверам обнаружить старый затонувший корабль, предположительно, буксир. На судне сохранилось много деревянных элементов, и его состояние будет подробно исследовано.

Студенты Орловского государственного университета участвуют в исследовании дна Ладожского озера, используя гидролокаторы бокового обзора, магнитометры и подводные металлоискатели. Кроме того, они применяют методику подводного поиска с использованием искусственного интеллекта. Участие молодёжи в этой экспедиции не только дают практические знания, но и открывает возможность более глубокого погружения в ключевые исторические события для России.

Ладожское озеро играло важную роль в обороне Ленинграда, поскольку через него проходили транспортные маршруты для поставок грузов. Открытие и изучение затонувших кораблей Ладожской флотилии значимо для понимания истории. Множество затонувших кораблей и техники до сих пор не обнаружены и остаются на дне Ладожского озера.

Второй этап экспедиции состоит в поиске утраченных церковных ценностей в акватории острова Валаам. В предыдущих исследованиях участникам клуба «Диво» удалось обнаружить затонувшие корабли, предметы быта, кресты и керамические иконы. Эти находки позволяют подробнее изучить историю монастыря и расширить наши знания о жизни монахов. Участники экспедиции надеются, что исследования в 2023 году приведут к новым захватывающим открытиям и помогут раскрыть тайны прошлого.