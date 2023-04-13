Российские депутаты обратятся к генпрокурору за разблокировкой Twitter

Причём обращение подписали депутаты и из других фракций. От инициаторов, «Новых людей», подписали 14 человек, от «Единой России» — 1, от КПРФ — 2, от ЛДПР — 3, от «Справедливой России — За правду» — 2.

Депутаты признают справедливость блокировки соцсети в 2022 году, но, согласно их позиции, Twitter изменил принципы модерации контента и его политика «значительно изменилась». Отмечается и тот момент, что соцсеть удалила ботов, которые распространяют недостоверную информацию. Кроме того, компания регламентировала политику в отношении насилия, домогательств и терроризма.

Также в обращении подчёркивается, что после приобретения компании Илоном Маском, соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы России и журналистов».

«Если политика соцсети направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Госдумы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позиции России, в том числе государственным ведомствам», — считают авторы обращения.