Российские депутаты раскрыли возможные сроки появления 5G в стране

Матвейчев отметил, что соответствующий проект разрабатывается совместно с китайскими коллегами. Само появление мобильный сетей пятого поколения может случиться уже в 2024 году.

По словам депутата, крупные российские компании активно сотрудничают в этом вопросе с такими крупными брендами, как Huawei. При этом оба парламентария согласились, что никакой опасности 5G не существует и что это всего лишь теории заговора без каких-либо конкретных данных или научного обоснования.

Напомним, что в 2020 году, на волне пандемии, обрела определённую популярность версия, согласно которой 5G-сети негативно сказываются на здоровье.