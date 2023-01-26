Российские депутаты раскрыли возможные сроки появления 5G в стране

Российские депутаты раскрыли возможные сроки появления 5G в странеЕсли всё пойдёт по плану, случится это уже в следующем году
По словам заместителей председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Олега Матвейчева и Александра Ющенко, прямо сейчас в России ведутся активные работы по подготовке внедрения 5G.
Фото: Counterpoint Research
Матвейчев отметил, что соответствующий проект разрабатывается совместно с китайскими коллегами. Само появление мобильный сетей пятого поколения может случиться уже в 2024 году.
По словам депутата, крупные российские компании активно сотрудничают в этом вопросе с такими крупными брендами, как Huawei. При этом оба парламентария согласились, что никакой опасности 5G не существует и что это всего лишь теории заговора без каких-либо конкретных данных или научного обоснования.
Напомним, что в 2020 году, на волне пандемии, обрела определённую популярность версия, согласно которой 5G-сети негативно сказываются на здоровье.