Российские десантники получат новые парашютные системы

Новые парашютные системы позволяют десантироваться на минимальной высоте, благодаря чему военные смогут начинать выполнение задач как можно быстрее. Это одно из ключевых отличий новых парашютов от Д-10.

Максимальная полётная масса «Кадетов» — 160 кг, при полёте они позволяют развернуться в любую сторону менее чем за 12 секунд.

«Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" передал на государственные испытания опытные образцы парашютной системы "Кадет-100", предназначенной для замены основного десантного парашюта российской армии Д-10, применяемого подразделениями ВДВ более 20 лет», — сообщили в пресс-службе «Ростеха.