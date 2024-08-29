Опубликовано 29 августа 2024, 00:301 мин.
Российские десантники установили рекорд по дальности поражения цели из «Корнета»ПТРК поразил украинскую станцию РЭБ более чем за 8 км
Холдинг «Высокоточные комплексы» в своём Telegram-канале сообщил, что российские десантники поставили своеобразный рекорд по дальности поражения цели из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».
Оператор «Корнета» поразил украинскую станцию РЭБ, установленную на правом берегу Днепровского лимана на расстоянии 8150 метров от огневой точки. Станция мешала работе российских БПЛА.
Заявленная дальность стрельбы ПТРК «Корнет» составляет 10 км. Ракеты калибра 152 мм наводятся на цель по лазерному лучу и могут пробить броню толщиной более метра.
«Благодаря своему опыту и профессионализму оператор комплекса "Корнет", управляя летящей над водной поверхностью ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, находившуюся на удалении 8150 метров от огневой позиции. Действуя в боевой обстановке, десантники установили новый рекорд по дальности эффективного поражения цели из ПТРК», — сообщили в холдинге.