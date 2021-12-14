Сегодня в 20:06

Российские десантные корабли переделают под транспортировку беспилотников

Для усиления морской пехоты

Универсальные десантные корабли проекта 23900, которые строятся на керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму, кроме вертолётов, смогут нести корабельные ударно-разведывательные беспилотники вертолётного типа.