Российские десантные корабли переделают под транспортировку беспилотников

Наука и технологии
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Российские десантные корабли переделают под транспортировку беспилотниковДля усиления морской пехоты
Универсальные десантные корабли проекта 23900, которые строятся на керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму, кроме вертолётов, смогут нести корабельные ударно-разведывательные беспилотники вертолётного типа.
Всего Черноморский флот получит два таких корабля: флагман «Митрофан Москаленко» и «Иван Рогов». Беспилотники расширят ударные возможности кораблей, смогут вести разведку и огневую поддержку морской пехоты.
Вместимость УДК проекта 23900 — 1000 морских пехотинцев, в доковой камере кораблей будут размещаться 4 десантных катера.
Источник: TASS