Наука и технологии
16:45, 27 января 2023
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Российские дикторы обратились к Госдуме с просьбой ввести контроль за синтезом голоса нейросетями

Дошло до того, что начали воровать голоса

Союз дикторов обратился к главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой о регулировании технологий синтеза голоса нейросетями.

Российские дикторы обратились к Госдуме с просьбой ввести контроль за синтезом голоса нейросетями

Фото: Bjcxzd.com

По мнению обратившихся, синтез голоса приведёт к обесцениванию и удешевлению работы диктора — когда для работы будет выгоднее синтезировать голос, нежели привлекать реального специалиста. Кроме того, уже сейчас участились случаи воровства «брендовых» голосов.

Авторы письма предлагают запретить отчуждение прав исполнителей и ввести обязательные лицензионные договоры по аналогии с теми, которые защищают товарные знаки. Члены союза дикторов также призывают установить правило, по которому запись синтезированного голоса можно будет использовать только в конкретном проекте.

На данный момент, если голос скопирован без злого умысла, никакой ответственности не следует.

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