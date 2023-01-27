Российские дикторы обратились к Госдуме с просьбой ввести контроль за синтезом голоса нейросетями

По мнению обратившихся, синтез голоса приведёт к обесцениванию и удешевлению работы диктора — когда для работы будет выгоднее синтезировать голос, нежели привлекать реального специалиста. Кроме того, уже сейчас участились случаи воровства «брендовых» голосов.

Авторы письма предлагают запретить отчуждение прав исполнителей и ввести обязательные лицензионные договоры по аналогии с теми, которые защищают товарные знаки. Члены союза дикторов также призывают установить правило, по которому запись синтезированного голоса можно будет использовать только в конкретном проекте.

На данный момент, если голос скопирован без злого умысла, никакой ответственности не следует.