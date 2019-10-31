Российские дороги начнут делать из “материала для пакетов”

На данный момент полиэтилен подобного типа используется в совершенно различных отраслях: начиная от создания протезов суставов и бронежилетов, заканчивая производством компонентов ракет и самолетов. Одной из причин, по которой новый материал не получил широчайшего распространения, является сложность и как следствие дороговизна создания готовых изделий из него. Но ситуацию призвания исправить ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова, которые сумели удешевить производство данного материала.

После того, как ученым удастся до конца реализовать собственный процесс производства удешевленного сверхвысокомолекулярного полиэтилена, планируется начать использование данного материала для создания армирующих сеток. Их, в свою очередь, будут размещать внутри дорожного покрытия, благодаря чему дороги будут защищены от разрушения. Это, по словам экспертов, позволит увеличить срок их эксплуатации между плановым ремонтом как минимум втрое.