Российские эксперты кибербезопасности обнаружили сеть по продаже документов

В интернете обнаружена сеть из 570 связанных сайтов, которые продают поддельные документы, такие как дипломы, аттестаты, свидетельства о браке и другие. Об этом сообщил ведущий аналитик компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. На данный момент активно функционируют 141 из этих ресурсов, а только в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 479 доменов, из которых 47 — в июне.

Сайты предлагают покупателям подделки документов различных видов, включая дипломы о высшем образовании, аттестаты о среднем образовании, справки из военкомата и другие. Цены на такие поддельные документы варьируются: например, диплом можно приобрести за 18 тыс. рублей, а справку в военкомат — за 7 тыс. рублей. Это незаконный бизнес, который, как отмечает Егоров, продолжает активно развиваться, несмотря на меры борьбы.

Продавцы поддельных документов используют различные методы привлечения клиентов, включая встраивание ссылок на свои сайты в статьи о религиозных темах или другие тематические материалы. По словам специалистов в области информационной безопасности, такой нелегальный бизнес остаётся актуальным из-за высокого спроса на такие услуги.

Эксперты также отмечают, что приобретение поддельных документов несёт значительные риски для клиентов. Это может привести к утечке персональных данных и использованию их злоумышленниками для мошеннических целей. В связи с этим рекомендуется использовать официальные и проверенные источники для получения всех необходимых документов.