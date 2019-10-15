Российские эксперты проверили микроволновки на опасное излучение

Так, Роскачество рассказало, что по результатам исследования, испытание по 154 показателям было пройдено 55 моделями микроволновых печей, выпущенных 16 различными брендами. В качестве проверки были выбраны следующие показатели: безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума. В итоге специалисты выяснили, что в российских магазинах продаются лишь те изделия, которые не несут какой-либо угрозы человеческому организму.

"Первым испытанием на безопасность стал тест на утечку микроволнового излучения из СВЧ-печи: значения утечки измерялись экспертами по всей внешней поверхности микроволновки, за исключением основания. Все показания снимались на расстоянии пяти сантиметров от поверхности духовки, особое внимание уделялось дверям и уплотнителям дверей. По данному показателю результаты отличные: все микроволновки прошли испытание, а значит, риска утечки микроволнового излучения не существует”, — говорится в тексте исследования.