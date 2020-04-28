Наука и технологии
Сегодня 15:21
Российские эксперты рассказали о результатах проверки воды на коронавирус
Выяснилось, что в Москве вода соответствует санитарным нормам
Напомним, что нескольким ранее российские эксперты Роспотребнадзора взяли пробы столичной воды для проведения анализов. Сейчас же они рассказали о результатах проверки воды на коронавирус.
Так, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, в отобранных пробах наличие вируса установлено не было.”Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов”, - поделилась эксперт, отметив, что на сегодняшний день качество воды, подающейся жителям Москвы, контролируется более усиленно. Также стало известно, что качество данной воды отвечает всем установленным санитарным нормам.
На сегодняшний день в России числится порядка 93 558 зараженных коронавирусом людей. Из них вылечилось 8 456 человек, а умерло 867.