Российские эксперты рассказали о результатах проверки воды на коронавирус

Так, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, в отобранных пробах наличие вируса установлено не было.”Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов”, - поделилась эксперт, отметив, что на сегодняшний день качество воды, подающейся жителям Москвы, контролируется более усиленно. Также стало известно, что качество данной воды отвечает всем установленным санитарным нормам.

На сегодняшний день в России числится порядка 93 558 зараженных коронавирусом людей. Из них вылечилось 8 456 человек, а умерло 867.