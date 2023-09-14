Российские эксперты сравнили безопасность западных и российского магазина приложений

Магазины приложений, такие как Google Play и App Store, имеют строгий контроль над тем, какие приложения попадают в их системы. Схожая система контроля существует и в российском магазине RuStore, который стал обязательным для предустановки на электронные устройства, начиная с января 2023 года.

RuStore был создан в 2022 году по поручению премьер-министра РФ с участием VK и других российских IT-компаний. Советник генерального директора Positive Technologies Артём Сычев отметил, что система фильтрации RuStore схожа с теми, что используют Google и Apple. По его словам, приложения в RuStore проходят модерацию и контроль, прежде чем они могут быть доступны для скачивания.

На данный момент RuStore доступен только для пользователей Android, но есть планы адаптировать его для устройств iOS. Также ожидается адаптация под российскую операционную систему «Аврора» к концу 2023 года. Минцифра РФ планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке RuStore на заводах, чтобы избежать увеличения цен на устройства и сохранить гарантии для потребителей.