Российские эксперты выявили недостаточную полезность бородинского хлеба

Так, специалисты продуктовой промышленности заявили, что к содержанию таких элементов, как фосфор, кальций, магний, натрий и марганец у них нареканий нет, в то время как витаминов в хлебе оказалось маловато. Так, например, ни одна из тестируемых марок хлеба не содержала необходимого количества В1, В2, В3 и Е. Зато эксперты отдельно отметили тот факт, что в рамках исследования они не столкнулись с вредными микроорганизмами и консервантами.

Напомним, что ранее в России уже проводилось тестирование бородинского хлеба - тогда этим занялись специалисты Росконтроля. Они, в свою очередь, заявляли, что все испытанные ими марки прошли проверку на безопасность.