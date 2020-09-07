Наука и технологии
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Российские эксперты выявили недостаточную полезность бородинского хлеба
Но при этом они все еще не могут назвать его вредным для здоровья
Российские эксперты из Роскачества выявили недостаточную полезность бородинского хлеба. Для этого им пришлось устроить тестирование 26 марок данного продукта, выпущенных отечественными производителями.
Так, специалисты продуктовой промышленности заявили, что к содержанию таких элементов, как фосфор, кальций, магний, натрий и марганец у них нареканий нет, в то время как витаминов в хлебе оказалось маловато. Так, например, ни одна из тестируемых марок хлеба не содержала необходимого количества В1, В2, В3 и Е. Зато эксперты отдельно отметили тот факт, что в рамках исследования они не столкнулись с вредными микроорганизмами и консервантами.
Напомним, что ранее в России уже проводилось тестирование бородинского хлеба - тогда этим занялись специалисты Росконтроля. Они, в свою очередь, заявляли, что все испытанные ими марки прошли проверку на безопасность.