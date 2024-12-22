Российские электрокары «Атом» отправят на краш-тест

Автомобиль Атом станет первым серийным автомобилем в России с распашными автоматическими дверями, что обеспечит более удобный доступ и повысит функциональность. Одним из главных преимуществ новинки является отсутствие центральной стойки, что значительно улучшает комфорт пассажиров. Для создания этой конструкции был разработан уникальный кузов, который соответствует высоким стандартам безопасности. Уже в декабре 2023 года был представлен прототип автомобиля, основанный на новой платформе, и прошедший первые испытания на полигонах и дорогах.

Команда разработчиков продолжает совершенствовать кузов, активно проводя виртуальные испытания, включая краш-тесты. Эти тесты подтвердили, что дизайн Атома соответствует необходимым стандартам безопасности, и автомобиль уже нацелен на получение 4 звёзд по стандарту C-Ncap. В ближайшее время начнётся этап испытаний предсерийных машин, которые включат дополнительные краш-тесты и исследования для финальной доработки кузова перед серийным производством.

Кузов Атома выполнен с учётом высоких требований безопасности как для пассажиров, так и для пешеходов. В конструкции используются пять различных материалов, которые обеспечивают необходимую прочность и устойчивость к ударам. Важным моментом является использование технологии горячей штамповки для создания силовых элементов, что делает кузов легче и в три раза прочнее. Эти элементы значительно повышают пассивную безопасность, особенно в случае фронтального или бокового удара, благодаря продуманной конструкции порогов и дверей.