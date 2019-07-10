Российские электронные паспорта появятся в 2022 году

В России могут перейти на электронные паспорта уже в 2022 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Максим Акимов в радиоэфире «Говорит Москва».

Чиновник подчеркнул, что окончательное решение относительно сроков еще не принято. Акимов заявил: «Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы, но еще раз говорю: это срок, который сейчас обсуждается, и решение по нему пока не принято».

Вице-премьер также пояснил процедуру редактирования данных в таком паспорте. По его словам, изменять информацию о владельце паспорта сможет «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».

Дизайн и тип документа в настоящее время обсуждаются: «Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом, или с каким-то другим идентификатором, либо там нужен действительно чип». По мнению Акимова, в идеале таким паспортом стало бы мобильное приложение с шифрованием «российской криптографией по российскому стандарту».