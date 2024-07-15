Российские этнографы разработали виртуальный тур по пещере неандертальцев

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН создали виртуальный тур по Чагырской пещере в Алтайском крае, где 50-60 тысяч лет назад жили неандертальцы из Европы. Этот проект реализован при поддержке гранта Минобрнауки РФ в рамках популяризации науки. Тур позволяет погрузиться в историю древних людей, исследовавших и обустроивших эту пещеру.

Чагырская пещера, расположенная в Краснощековском районе, служила укрытием и лагерем для семей неандертальцев. Археологи и генетики выяснили, что пещеру использовали для разделки добычи и создания каменных орудий. Пещера предлагала отличный обзор на равнину, куда приходили стада бизонов и диких лошадей, что делало охоту более эффективной. Среди находок в пещере есть уникальные костяные ретушёры, использовавшиеся для тонкой обработки каменных орудий.

Исследования показали, что неандертальцы, жившие в Чагырской пещере, пришли из Восточной Европы и Крыма. Их традиция производства каменных орудий, называемая микокской, объединяет эти древние популяции. Пещера важна как свидетельство миграции неандертальцев и их адаптации к новым условиям. Обнаруженные антропологические материалы от 15 индивидов подтверждают, что они были близкими родственниками, что делает Чагырскую пещеру уникальным историческим объектом.