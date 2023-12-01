Российские физики изучат влияние молний на квантовую связь

Развитие технологии квантового распределения ключей (КРК) для передачи данных сталкивается с проблемой воздействия молний, вызывающего разрушительные последствия для связи. Учёные из МТУСИ и МЭИ провели исследования по изучению воздействия атмосферных разрядов на оптические кабели, используемые в технологии КРК.

Эксперименты включали создание искусственных молний на специальной установке и анализ воздействия мощных электромагнитных полей на передачу сигналов по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Учёные моделировали магнитные поля, характерные для атмосферных разрядов, и проверили параметры квантового поля в условиях переменного магнитного поля.

Результаты исследований, представленные на конференции «Невская фотоника», показали, что системы квантовой связи, использующие фазовое кодирование, оказываются устойчивыми к воздействию сильных электромагнитных полей на оптические кабели. Учёные предупреждают о возможных проблемах в работе ВОЛС из-за увеличения грозовой активности в связи с глобальным потеплением и призывают к дополнительным исследованиям в этой области.