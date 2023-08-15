Российские физики научились «прятать» за наночастицами объекты, которые больше их самих

Физики из России совместно с международной группой исследователей обнаружили, что наночастицы могут быть превращены в трёхмерные структуры, которые сильно рассеивают электромагнитные волны. Это можно использовать, чтобы создавать защитные экраны для микро- и нано-объектов. Один из авторов исследования, Александр Шалин из МФТИ объясняет, что это может быть полезно, например, для скрытия предметов за наночастицами.

Обычные объекты взаимодействуют со светом и электромагнитным излучением по-разному, чем наночастицы. Это свойство используется в наноустройствах. Во время экспериментов с наночастицами из диэлектрических материалов высокого преломления учёные обнаружили необычный эффект: некоторые частицы рассеивали свет сильнее, чем ожидалось.

Это связано с резонансными колебаниями, которые могут усиливаться в некоторых случаях, приводя к сильному рассеиванию электромагнитных волн. Физики провели расчёты и создали наночастицы с подходящей формой, подтвердив свои предположения экспериментами.

Эти наноструктуры могут быть использованы как защитные экраны для нанообъектов, улучшая работу оптических ловушек, устройств для работы с клетками и их компонентами, где помехи излучения часто мешают.