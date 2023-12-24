Российские физики открыли новый способ бороться с вирусами в организме

Изучение устройства вирусных оболочек является ключевым для создания эффективных методов борьбы с вирусами. Кроме того, понимание структуры капсидов, не несущих вирусного генома, открывает перспективы использования их в качестве наноконтейнеров, особенно в области целенаправленной доставки лекарств. Новая теория, разработанная учёными, обобщает общие закономерности устройства икосаэдрических вирусных оболочек малого и среднего размера.

Более полувека назад физик Л. Д. Ландау предложил теорию, согласно которой кристаллизация вещества связана с появлением или исчезновением критических волн плотности. Эти волны создают интерференционные узоры, определяющие структуру материи. В своей работе учёные Физфака ЮФУ применили этот подход к объяснению самосборки вирусных оболочек, считая белки протяжёнными структурными элементами и описывая процесс как конденсацию волн плотности на сферической поверхности.

Эта новая теория даёт ключевые инсайты в устройство вирусных оболочек разных размеров, позволяя рассматривать их как простые структуры согласно принципам теории Ландау. Это понимание не только помогает в разработке стратегий борьбы с вирусами, но и объясняет ограничения размеров вирусных оболочек, собирающихся из симметричных групп белков.