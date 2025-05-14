Российские физики приблизили понимание «теории всего»

Учёные из МФТИ и МГУ разработали новый математический метод, который значительно расширяет возможности исследования М-теории — гипотетической «теории всего». Это открытие позволит более точно изучать структуру 11-мерного пространства-времени, используя так называемые три-векторные деформации. Результатом работы стали новые правила, которые позволяют систематически изменять геометрию и поля в 11-мерных моделях, открывая новые решения, ранее недоступные.

Этот метод помогает исследовать важные для физиков вопросы, такие как связь между квантовой теорией поля и гравитацией. Новый подход открывает возможности для создания более сложных решений, которые могут быть использованы не только для изучения космологии, но и в других областях теоретической физики.

Одним из главных достижений стало создание универсального метода для «деформации» решений 11-мерной супергравитации. Это позволяет анализировать решения, которые раньше считались ограниченными или неполными. Учёные доказали, что новые подходы открывают двери для создания более сложных математических структур, которые могут быть полезны не только в квантовой теории, но и в других областях науки, например, в физике твёрдого тела.