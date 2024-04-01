Российские физики разработали алгоритм для сравнения расчетов квантовых компьютеров

Российские физики разработали квантовый алгоритм для изучения нарушений симметрии чётности и времени. Они проверили этот алгоритм на двух многоуровневых квантовых компьютерах, созданных в России. Результаты показали, что обе машины работают правильно, что подтверждает их надёжность и возможность использования в научных исследованиях.

Эти квантовые компьютеры отличаются от других мировых аналогов использованием кутритов, которые являются многоуровневыми квантовыми системами. Использование кутритов требует особых алгоритмов для управления ими. Физики из России разработали подход, который позволяет использовать кутриты для моделирования квантовых процессов, связанных с нарушением симметрии, чётности и времени.

Эти исследования могут ускорить разработку новых методов коррекции ошибок в квантовых вычислительных устройствах. Результаты работы квантовых компьютеров совпали с теоретическими предсказаниями, что подтверждает возможность использования многоуровневых квантовых компьютеров для изучения фазовых переходов в квантовых системах.