Российские физики создадут самый мощный лазер в мире к 2030 году

Российские учёные из Национального центра физики и математики (НЦФМ) планируют создать к 2030 году самый мощный в мире лазер мощностью 100 петаватт. Проект станет частью инициативы XCELS, направленной на исследование экстремальных световых полей. Научный руководитель центра, академик РАН Александр Сергеев, пояснил, что мощность установки будет настолько высокой, что позволит «вскипятить» вакуум — эксперимент, ранее невозможный для человечества. Это откроет новые горизонты в изучении материи и ранних этапов существования Вселенной.

По словам Сергеева, лазер будет состоять из двух каналов, а в дальнейшем учёные перейдут к созданию эксаваттного 12-канального лазера. Эти системы дадут уникальную возможность изучать фундаментальные свойства материи, недоступные для других технологий. Он отметил, что проект основывается исключительно на российских разработках, уже доказавших свою эффективность. Ранее в стране были успешно созданы лазерные системы мощностью в несколько петаватт, что подтвердило возможность масштабирования до уровня 100 ПВт.

Сергеев подчеркнул, что НЦФМ использует отечественные идеи и технологии, чтобы добиться рекордных результатов. Такие достижения не только укрепят позиции России в мировой науке, но и позволят продвинуться в понимании устройства нашей Вселенной. Учёные ожидают, что данные, полученные с помощью этого лазера, станут ключевыми для исследования физики материи и процессов, происходивших в первые мгновения после Большого взрыва.