Российские физики создали экраны для фотонных процессоров

Учёные из Института физики полупроводников СО РАН в Новосибирске разработали уникальные экраны для фотонного процессора, способного обрабатывать данные с использованием света. Об этом сообщил директор Национального центра физики и математики Александр Сергеев на собрании Сибирского отделения РАН. Эти экраны, изготовленные с применением жидких кристаллов, обеспечат работу фотонной вычислительной машины, позволяя моделировать и корректировать световые волны в режиме реального времени.

Фотонная вычислительная машина, над которой сейчас работают в рамках научной программы НЦФМ, предназначена для обработки огромных объёмов данных. Сергеев отметил, что новая технология будет полезна для анализа результатов исследований, проводимых на лазерных и ускорительных установках. Машина объединит возможности фотоники и искусственного интеллекта, что значительно ускорит обработку сложной научной информации.

Разработка фазовых экранов, по словам Сергеева, стала важным шагом в создании этой машины. Экспериментальные образцы экранов с разрешением тысяча на тысячу пикселей уже готовы и будут использоваться в первых установках для создания фотонных субпроцессоров. Он подчеркнул, что эти экраны — ключевой компонент системы, от которой зависит точность и скорость работы будущего процессора.