Российские физики улучшат обшивку космических кораблей с помощью алюминия

Учёные из Челябинского и Белгородского университетов исследовали алюминиевые сплавы, которые используются в космических кораблях. Их исследование имеет потенциал улучшить устойчивость космической техники к микрометеоритным ударам. Эти сплавы широко применяются в аэрокосмической индустрии, но их поведение при сильных столкновениях не было полностью изучено.

Учёные разработали методику, которая позволяет предсказывать прочность алюминиевых сплавов с медью и магнием. Они обнаружили, что упрочнение сплава наиболее эффективно происходит при использовании «гибридных включений тета-фазы» — мелких включений, равномерно распределённых внутри сплава. Это увеличивает прочность сплава больше, чем крупные включения.

Исследователи также выяснили, что во время длительной деформации происходит «разрушение упрочняющих включений тета-фазы», что снижает упрочнение сплава. Эти новые данные помогут более точно предсказывать поведение алюминиевых сплавов в космической технике и других областях, таких как авиация и автомобильная промышленность.