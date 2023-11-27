Российские физики улучшили работу квантовых компьютеров

В России учёные достигли значительного прогресса в разработке более быстрых логических операций на сверхпроводящих квантовых компьютерах с использованием флаксониумовых кубитов. Это открытие приближает нас к созданию универсальных квантовых компьютеров, базирующихся на этих ячейках памяти. Группа исследователей из НИТУ «МИСиС», Российского квантового центра, МГУТ имени Баумана и ВНИИА имени Духова смогла ускорить двухкубитную операцию на флаксониумах, делая их более масштабируемыми и устойчивыми к ошибкам в квантовых процессорах.

Исследования проводились на флаксониумах, специальном виде сверхпроводящих квантовых ячеек памяти, способных сохранять данные дольше, чем другие кубиты. Хотя эти флаксониумы пока уступают в некоторых аспектах другим сверхпроводящим кубитам, учёные разработали протокол, который позволяет быстро и с минимальным количеством ошибок выполнять ключевые квантовые логические операции. Этот протокол включает в себя использование трёх соединённых флаксониумовых кубитов и микроволновых систем управления, что позволяет завершить процедуру за 44 наносекунды с высокой вероятностью успеха.

Учёные уже проверили этот подход на прототипе квантового процессора, что открывает путь к разработке алгоритмов, способствующих более быстрым логическим операциям с тремя квантовыми ячейками памяти. Это приближает нас к созданию масштабируемых универсальных квантовых компьютеров на основе флаксониумовых кубитов.