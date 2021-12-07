Российские фрегаты смогут одновременно поражать морские и воздушные цели с помощью нового ЗРК

На учениях, завершившихся в конце осени этого года, информация о которых обнародована только сейчас, экипаж корвета «Адмирал Горшков», в том числе отрабатывал стрельбу из ЗРК «Полимент-Редут» зенитной управляемой ракетой, а также алгоритм действий во время нанесения таких ударов. Стрельбы проходили с использованием нескольких типов ракет, каких конкретно, не уточняется.

После установки ЗРК «Полимент-Редут» корвет «Адмирал Горшков» способен поражать как корветы, эсминцы и другие корабли противника, так и самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.