Российские фрегаты смогут одновременно поражать морские и воздушные цели с помощью нового ЗРК

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Российские фрегаты смогут одновременно поражать морские и воздушные цели с помощью нового ЗРКСистема уже испытана
Российский фрегат проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» получил ЗРК «Полимент-Редут», позволяющий одновременно поражать как надводные, так и воздушные цели.
На учениях, завершившихся в конце осени этого года, информация о которых обнародована только сейчас, экипаж корвета «Адмирал Горшков», в том числе отрабатывал стрельбу из ЗРК «Полимент-Редут» зенитной управляемой ракетой, а также алгоритм действий во время нанесения таких ударов. Стрельбы проходили с использованием нескольких типов ракет, каких конкретно, не уточняется.
После установки ЗРК «Полимент-Редут» корвет «Адмирал Горшков» способен поражать как корветы, эсминцы и другие корабли противника, так и самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.
Источник: Известия