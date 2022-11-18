Российские «Газпром» и РЖД могут стать первыми, кто приобретёт квантовый телефон

Российские «Газпром» и РЖД могут стать первыми, кто приобретёт квантовый телефонЭто устройство российской разработки, стоит 40 млн рублей
Заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКс» Дмитрий Гусев рассказал, что разработанный Центром компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова квантовый телефон, который как раз и будет производить «ИнфоТеКс», первыми могут приобрести «Газпром» и РЖД.
Квантовый телефон — обобщённое название сервера или рабочей станции с установленной на квантовой системой выработки и распределения ключей, а также IP-телефон с внедрённым средством криптографической защиты информации. Стоимость такого устройства — 40 млн рублей.
При этом позвонить по такому телефону не получится без соблюдения ряда технических условий. Оба устройства должны быть подключены к одному распределительному узлу, у вызываемого абонента в обязательном порядке должен быть установлен специализированный квантовый приёмник.
Зато такой телефон нельзя прослушать — трафик защищён протоколом квантового шифрования.