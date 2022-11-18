Российские «Газпром» и РЖД могут стать первыми, кто приобретёт квантовый телефон

Квантовый телефон — обобщённое название сервера или рабочей станции с установленной на квантовой системой выработки и распределения ключей, а также IP-телефон с внедрённым средством криптографической защиты информации. Стоимость такого устройства — 40 млн рублей.

При этом позвонить по такому телефону не получится без соблюдения ряда технических условий. Оба устройства должны быть подключены к одному распределительному узлу, у вызываемого абонента в обязательном порядке должен быть установлен специализированный квантовый приёмник.

Зато такой телефон нельзя прослушать — трафик защищён протоколом квантового шифрования.