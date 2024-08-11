Российские генетики нашли способ сохранить леса от истребления

Российские учёные из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ) обнаружили серьёзные проблемы в лесной отрасли страны. Несмотря на богатые запасы древесины, деревообрабатывающие компании сталкиваются с нехваткой качественного леса, а его стоимость стремительно растёт. Юрий Гагарин, кандидат сельскохозяйственных наук и научный сотрудник ЦЭПЛ, отметил, что большая часть лесозаготовок ведётся на небольшом участке российских лесов, что приводит к сокращению арендуемых площадей.

По словам Сергея Верховца, директора проектного офиса климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь», леса с высоким классом бонитета — то есть самые качественные и дорогие деревья — уже вырублены на более чем половине их площадей. Такие деревья менее затратны в обработке, что делает их особенно ценными. Однако в последние 20 лет лесовосстановление на этих территориях велось неактивно.

Чтобы справиться с дефицитом качественного леса, в России активно развивают генетические лаборатории. Восьмёрка таких лабораторий в разных регионах страны исследует ДНК биоматериала деревьев, чтобы улучшить их воспроизводство. Ольга Серикова из ФБУ «Рослесозащита» рассказала, что с 2016 года было проведено около 29 тысяч ДНК-анализов семян. Это позволяет контролировать качество репродуктивного материала и предотвращать использование поддельных семян. Проблема лесовосстановления остаётся актуальной, так как вырубка ценных пород продолжает расти, что требует дальнейших усилий для сохранения и восстановления лесных ресурсов.