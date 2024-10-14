Российские генетики нашли способ увеличить живучесть сои и пшеницы

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН обнаружили генетические маркеры, которые помогут создать сорта пшеницы и сои, устойчивые к изменению климата. Это открытие может существенно изменить подход селекционеров к выведению новых сортов, и результаты их исследования уже опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science. Россия в этом году собрала внушительное количество пшеницы и сои, однако агропромышленный сектор нуждается в новых высокоурожайных сортах, особенно сое, которая все активнее используется как в кормах, так и в пищевых продуктах.

Команда учёных провела тщательный генетический анализ 175 сортов сои и 133 сортов хлебной пшеницы в течение четырёх лет. В результате исследования они выявили более 20,000 участков генома, которые отвечают за такие характеристики, как содержание белка и сроки созревания. Как отмечает Елена Салина, руководитель отдела молекулярной генетики, новые сорта должны иметь высокий белок и короткий срок созревания, а также быть устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Профессор пояснила, что современные генетические технологии позволяют более точно управлять генами растений, в отличие от классической селекции, где оценка происходила по внешним признакам. С применением генетических инструментов, селекционеры могут заранее отбирать линии, что особенно актуально в условиях изменения климата. В этом году в Западной Сибири урожай пшеницы пострадал из-за сильных дождей, и Салина уверена, что новые сорта, созданные на основе выявленных маркеров, смогут давать стабильный урожай даже в сложных погодных условиях. Учёные планируют создать опытную партию пшеницы и сои с заданными характеристиками в ближайшее время, используя компьютерное моделирование.