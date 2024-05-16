Российские генетики создали тест для выявления гормональных заболеваний

Российская компания MyGenetics создала генетический тест, который позволяет лучше выявлять признаки бесплодия, новообразований и остеопороза через анализ метаболизма стероидных гормонов. Этот тест анализирует больше параметров генома благодаря использованию капиллярного электрофореза и ПЦР, а также специального программного обеспечения для интерпретации результатов. Об этом сообщили в пресс-службе «Центра стратегической поддержки отечественных технологий».

Команда разработчиков, получившая поддержку Фонда НТИ, примет участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» на Сахалине в июле. Тест помогает врачам-эндокринологам, андрологам и гинекологам подбирать индивидуальную заместительно-гормональную терапию, снижая риски побочных эффектов. Руководитель отдела разработки компании Валерий Полуновский отметил, что они уже начали процесс регистрации нового теста.

Ранее MyGenetics разработал наборы реагентов и технологии для анализа взаимосвязи питания и метаболических заболеваний, что полезно для превентивной медицины. Стероидные гормоны, такие как тестостерон, эстрогены, прогестерон и кальциферолы, играют ключевую роль в репродуктивной и опорно-двигательной системе. Нарушения их метаболизма могут приводить к серьёзным проблемам, включая бесплодие, новообразования и остеопороз.