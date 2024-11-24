Российские генетики улучшили лечение одного из типов рака

Медики Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной, В-клеточной, крупноклеточной, лимфомы, используя генетический анализ для определения подтипа опухоли. Это позволило врачам назначить персонифицированную терапию, что значительно повысило эффективность лечения. Если классическая терапия помогает лишь трети пациентов, то новый метод дал гораздо лучшие результаты: лечение оказалось эффективным для 95–100% участников. Примером стали 30 добровольцев, участвовавших в исследовании, большинство из которых страдали от генерализованных стадий заболевания.

Профессор Елена Барях, заведующая отделением гематологии ГКБ № 52, сообщила, что из 30 пациентов, 21 завершили терапию, и все они показали полный ответ. Остальные девять всё ещё проходят лечение, при этом у восьми из них также достигнут положительный результат. Барях отметила, что в исследовании не проводился строгий отбор по возрасту или другим признакам, что подтверждает универсальность нового подхода к лечению.

Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома — это злокачественная опухоль, при которой происходит неконтролируемое деление опухолевых клеток в лимфоузлах. Она считается одной из самых агрессивных форм неходжкинских лимфом, часто приводящей к быстрому прогрессированию болезни. Болезнь в основном поражает людей в возрасте около 60 лет, и её проявления могут быть разнообразными, что усложняет диагностику и лечение.