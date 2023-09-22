Российские геологи получили обновления профессиональных программ

Специалисты из «Роснефти» анонсировали выпуск новой версии своего программного комплекса для геологического моделирования, известного как «РН-ГЕОСИМ 2.0». Они внедрили в него несколько новых функций, но ключевой новинкой стало возможность создания более сложных моделей месторождений с учётом геологических разломов.

Это решение используется внутри компании для решения различных задач, связанных с геологией и добычей энергоресурсов. Оно обгоняет импортные аналоги по многим параметрам, включая скорость работы, спектр решаемых задач и дружественный интерфейс.

По информации исследователей из Уфимского научного института «Роснефти», геологические разломы обнаруживаются на многих месторождениях компании. Учесть их при моделировании поможет точнее определить местоположение скважин и объёмы запасов полезных ископаемых.

«РН-ГЕОСИМ 2.0» теперь включает новые инструменты и шаблоны для упрощения создания геологических моделей, а также позволяет подсчитывать запасы для 2D-моделей, что сократит время на начальном этапе проекта. Например, построение трёхмерной модели для одного месторождения Тарасовского пласта занимает 15 дней, в то время как 2D-модель можно создать всего за 3 дня.

Сейчас «РН-ГЕОСИМ» используется для создания 35% новых моделей внутри «Роснефти», и к 2024 году это число планируется увеличить до 75%. Более 400 специалистов на российских предприятиях внедряют это программное обеспечение в своей работе.