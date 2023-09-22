Российские геологи получили обновления профессиональных программ

Российские геологи получили обновления профессиональных программДля моделирования слоёв почвы
Корпорация «Роснефть» выпустила обновления для ПО, которое используют геологи
Специалисты из «Роснефти» анонсировали выпуск новой версии своего программного комплекса для геологического моделирования, известного как «РН-ГЕОСИМ 2.0». Они внедрили в него несколько новых функций, но ключевой новинкой стало возможность создания более сложных моделей месторождений с учётом геологических разломов.
Это решение используется внутри компании для решения различных задач, связанных с геологией и добычей энергоресурсов. Оно обгоняет импортные аналоги по многим параметрам, включая скорость работы, спектр решаемых задач и дружественный интерфейс.
По информации исследователей из Уфимского научного института «Роснефти», геологические разломы обнаруживаются на многих месторождениях компании. Учесть их при моделировании поможет точнее определить местоположение скважин и объёмы запасов полезных ископаемых.
«РН-ГЕОСИМ 2.0» теперь включает новые инструменты и шаблоны для упрощения создания геологических моделей, а также позволяет подсчитывать запасы для 2D-моделей, что сократит время на начальном этапе проекта. Например, построение трёхмерной модели для одного месторождения Тарасовского пласта занимает 15 дней, в то время как 2D-модель можно создать всего за 3 дня.
Сейчас «РН-ГЕОСИМ» используется для создания 35% новых моделей внутри «Роснефти», и к 2024 году это число планируется увеличить до 75%. Более 400 специалистов на российских предприятиях внедряют это программное обеспечение в своей работе.