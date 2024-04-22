Российские госкомпании переведут на электронный документооборот

Минцифры предлагает расширить использование кадрового электронного документооборота (КЭДО) на государственных предприятиях и организациях, включив их в пилотный проект. В рамках этого проекта новые участники получат доступ к системе управления кадровым составом государственной гражданской службы. Ожидается, что после завершения эксперимента электронный оборот кадровых документов будет внедрён повсеместно.

Эксперимент с использованием КЭДО на госслужбе начался в 2023 году и продлится до мая 2024-го. В него вовлечены Минцифры, Федеральное казначейство, ФНС и некоторые федеральные госслужащие. Планируется также продление проекта до ноября 2024 года с целью создания, подписания и хранения кадровых документов в электронном виде.

Новшество от Минцифры предусматривает возможность для госорганов выдавать сертификаты ключей проверки электронной подписи и проводить идентификацию заявителей. Это позволит государственным служащим получать цифровые сертификаты без посещения удостоверяющего центра.