Российские госпредприятия потратили на четверть больше денег на компьютерные программы и системы

В первом полугодии 2023 года объем государственных закупок программного обеспечения и услуг по его разработке и тестированию для компаний, которыми государство владеет полностью, вырос на 24,4% и составил 68,64 миллиарда рублей. Это связано с увеличением числа закупочных процедур, которые увеличились на 23,2% по сравнению с прошлым годом.

Однако в компаниях, в которых государство владеет на 50% и более, затраты на закупки и разработку программного обеспечения сократились на треть, с 40,86 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 27,63 миллиарда рублей в 2023 году.

Общий объем государственных закупок в области информационных технологий для муниципальных и бюджетных учреждений за первые 6 месяцев 2023 года увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 141,38 миллиарда рублей. В то же время, объем закупок IT-услуг для компаний с государственным участием более 50% снизился на 37,8% и составил 60,47 миллиарда рублей.