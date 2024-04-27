Российские грузовые космические корабли подняли орбиту МКС

Орбита Международной космической станции (МКС) была изменена, чтобы поддержать её рабочую высоту. Об этом сообщили в Роскосмосе. Космические грузовики, такие как корабли «Прогресс» и двигатели модуля «Звезда», использовались для выполнения этих корректирующих маневров.

Согласно данным Роскосмоса, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1 км и составила 414,8 км над земной поверхностью. Маневр был осуществлён с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-26», которые были активированы в 05:35 мск и работали в течение 403,2 секунд.

На борту станции в настоящее время находится экипаж долговременной экспедиции МКС-71, в состав которого входят космонавты Роскосмоса и астронавты NASA.