Российские и американские экономисты придумали, как защитить природу

Российские и американские экономисты предложили способ справедливого урегулирования выплат, необходимых для стабилизации мировых инициатив по солнечному геоинжинирингу — методу снижения температуры на Земле путём введения аэрозолей в атмосферу. Экономисты разработали схему компенсаций, чтобы уменьшить возможные риски и ущерб для стран, соглашающихся на ограничение использования аэрозолей. Исследователи выделили особо уязвимые страны, предлагая выплаты от развитых государств, чтобы поощрить сдержанность в применении этой технологии.

Сегодня экологические угрозы заставляют искать радикальные методы борьбы с глобальным потеплением. Один из таких методов — солнечный геоинжиниринг, который предполагает введение в атмосферу частиц аэрозолей. Экономисты провели комплексное исследование, выявив плюсы и минусы этого метода для 178 стран мира. Их анализ позволил создать систему выплат от развитых стран, стимулируя менее благополучные государства сдерживать применение аэрозолей, что может способствовать согласованному и безопасному использованию этой технологии.

Экономисты предлагают использовать механизм выплат через глобальный фонд, подобный Фонду для возмещения потерь от изменения климата. Подобные идеи ранее предлагались, но новый подход предлагает выплаты в обратную сторону — от развитых к бедным странам, что уменьшает стимул к массовому и несдержанному использованию аэрозолей. Экономисты надеются, что эти предложения будут обсуждаться на COP28, конференции ООН по климату, начавшейся в Дубае.