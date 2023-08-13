Российские и египетские учёные разработали технологию очистки воды от красителей

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ), совместно с египетскими коллегами разработали специальный материал для очищения сточных вод от вредного красителя. Этот материал удаляет более 99% красителя из воды, что делает его очень эффективным инструментом для уменьшения загрязнения водных ресурсов, включая большие водоёмы. Научная работа об этом была опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи синтезировали адсорбент, который способен эффективно удалять метиленовый синий краситель из сточных вод. Этот краситель широко используется в текстильной, пластмассовой и бумажной промышленности. В ходе экспериментов было подтверждено, что адсорбент способен нейтрализовать до 99,14% этого красителя, что гораздо выше, чем у большинства аналогов.

Применение этого разработанного материала может значительно помочь в борьбе с загрязнением сточных вод. Это особенно актуально для очистных сооружений, где этот адсорбент может снизить вредное воздействие на окружающую среду и охранить здоровье живых организмов. Отличительной особенностью нового материала является его экологическая безопасность, эффективность и относительно низкая стоимость.

Метиленовый синий краситель, который используется в различных отраслях, часто попадает в сточные воды, представляя угрозу для экологии и здоровья человека. По словам исследователей, будущее для этого адсорбента обещает перспективы, включая очистку больших водоёмов от промышленных загрязнений. Планируется дальнейшая работа по улучшению материала и расширению его функциональности для более эффективной очистки водных ресурсов.