Российские и французские ученые займутся совместными разработками в сфере искусственного интеллекта

Особое внимание издание обратило на недавний акт подписания соглашений о стратегическом партнерстве между "Лабораторией Наносемантики" из России и IT-компанией из Франции под названием Linagora. По имеющимся у Les Echos данным, данное сотрудничество в первую очередь направлено на разработку общего пути в сфере исследований и технологических разработок по искусственному интеллекту.

”Обе фирмы являются подлинными чемпионами в области свободного программного обеспечения и располагают поддержкой правительств своих стран. Мы проведем обмен результатами наших исследований с тем, чтобы разработать сервисы голосовой помощи, независимые от американских лидеров отрасли”, — рассказал в разговоре с газетой глава Linagora Александр Запольский.