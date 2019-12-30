Наука и технологии
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Российские и французские ученые займутся совместными разработками в сфере искусственного интеллекта
И все благодаря мощной математической базы в обеих странах
Во французском деловом издании Les Echos был опубликован материал, в котором говорится о том, что российские и французские технологические компании вполне успешно разрабатывают совместные решения в совершенно различных сферах, связанных с применением искусственного интеллекта.
Особое внимание издание обратило на недавний акт подписания соглашений о стратегическом партнерстве между "Лабораторией Наносемантики" из России и IT-компанией из Франции под названием Linagora. По имеющимся у Les Echos данным, данное сотрудничество в первую очередь направлено на разработку общего пути в сфере исследований и технологических разработок по искусственному интеллекту.
”Обе фирмы являются подлинными чемпионами в области свободного программного обеспечения и располагают поддержкой правительств своих стран. Мы проведем обмен результатами наших исследований с тем, чтобы разработать сервисы голосовой помощи, независимые от американских лидеров отрасли”, — рассказал в разговоре с газетой глава Linagora Александр Запольский.