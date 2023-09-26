Российские и украинские хакеры объединились, взломав «все системы» Sony и грозясь слить секретные данные в Сеть

Несмотря на своё короткое существование, группа уже похвасталась впечатляющим списком жертв, и Sony стала одной из них.

На своих сайтах сливов, как в обычном Интернете, так и в даркнете, хакеры заявили: «Мы успешно скомпрометировали все системы Sony. Мы не будем требовать выкуп! Мы продадим данные, так как Sony не хочет платить. ДАННЫЕ ПРОДАЮТСЯ».

В качестве доказательства своих слов группа предоставила некоторые данные, включая скриншоты внутренней страницы входа, презентацию PowerPoint с деталями испытательного стенда и несколько файлов Java.

Группа также опубликовала дерево файлов утечки, которое, похоже, содержит менее 6000 файлов.

На данный момент Sony не подтвердила информацию о возможном взломе на своих сайтах. Группа Ransomed.vc, кроме своей основной деятельности, также предлагает предоставление «вымогательского ПО как услуги» и ищет «партнёров» для сотрудничества.