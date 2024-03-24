Российские игровые компьютеры начнут производить в Ивановской области

Компания «Nemifist», специализирующаяся на создании игровых компьютеров, и группа компаний «Аквариус» объединились для совместной работы над инновационными проектами. Они планируют создавать персональные компьютеры, используя передовые разработки «Nemifist» и производственные мощности «Аквариуса» в городах Шуя и Тверь.

Главная цель сотрудничества — сделать компьютеры более доступными для всех. В планах разработать шесть моделей, включая по три варианта для игровых и рабочих нужд: базовый, средний и максимальный уровень производительности.