Российские интернет-магазины просят ввести новые пошлины на товары из-за рубежа

Крупные российские ритейлеры, входящие в состав АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), предложили заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на послание АКИТ, направленное вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Члены АКИТ предлагают Козаку реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Минкомсвязи получило предложение и перенаправило их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.

Суть предложение сводится к отмене действующих пошлин на товары из иностранных магазинов и замене их единым сбором в размере 20%. Для этого потребуется исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования». После обсуждения размер сбора снизили до 15%.

Эту сумму иностранные площадки будут сразу закладывать в цены для российских покупателей. Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков.

С 1 января 2019 года в России заработала новая система пошлин для физических лиц при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах. Правительство снизило беспошлинный порог с тысячи до 500 евро. Беспошлинный порог глава АКИТ предлагает отменить совсем.

Такие меры призваны «уравнять условия», в которых работают иностранные и отечественные компании в области электронной коммерции.