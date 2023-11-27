Российские инженеры анонсировали серийное производство сразу двух новых транспортных дронов

Эти дроны, разработанные полностью на базе отечественных компонентов, предназначены для эксплуатации в приморских территориях и сложных условиях.

Первая модель, получившая рабочее название «Саранча», обладает грузоподъемностью до 70 кг. Вторая модель, «Жук», визуально напоминает капсулу и предназначена для более вместительных задач.

Новейшие беспилотники будут использоваться не только для перевозки пассажиров, но и в промышленности, а также в оборонном комплексе.

Проректор по инновациям СевГУ, Сергей Дудников, подчеркнул, что транспортные беспилотники могут быть применены в аэрологистике, а также в задачах двойного назначения, включая подъем в воздух ретрансляторов или систем радиоэлектронной борьбы, либо использование как наблюдательных систем.