Наука и технологии
12:25, 27 ноября 2023
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Российские инженеры анонсировали серийное производство сразу двух новых транспортных дронов

Амбициозная задача

В Севастополе научный мир встречает новаторский прорыв: ученые СевГУ объявили о планах по созданию и последующему серийному производству двух уникальных транспортных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эти дроны, разработанные полностью на базе отечественных компонентов, предназначены для эксплуатации в приморских территориях и сложных условиях.

Первая модель, получившая рабочее название «Саранча», обладает грузоподъемностью до 70 кг. Вторая модель, «Жук», визуально напоминает капсулу и предназначена для более вместительных задач.

Новейшие беспилотники будут использоваться не только для перевозки пассажиров, но и в промышленности, а также в оборонном комплексе.

Проректор по инновациям СевГУ, Сергей Дудников, подчеркнул, что транспортные беспилотники могут быть применены в аэрологистике, а также в задачах двойного назначения, включая подъем в воздух ретрансляторов или систем радиоэлектронной борьбы, либо использование как наблюдательных систем.

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