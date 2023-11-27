Российские инженеры анонсировали серийное производство сразу двух новых транспортных дронов

Российские инженеры анонсировали серийное производство сразу двух новых транспортных дроновАмбициозная задача
В Севастополе научный мир встречает новаторский прорыв: ученые СевГУ объявили о планах по созданию и последующему серийному производству двух уникальных транспортных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Эти дроны, разработанные полностью на базе отечественных компонентов, предназначены для эксплуатации в приморских территориях и сложных условиях.
Первая модель, получившая рабочее название «Саранча», обладает грузоподъемностью до 70 кг. Вторая модель, «Жук», визуально напоминает капсулу и предназначена для более вместительных задач.
Новейшие беспилотники будут использоваться не только для перевозки пассажиров, но и в промышленности, а также в оборонном комплексе.
Проректор по инновациям СевГУ, Сергей Дудников, подчеркнул, что транспортные беспилотники могут быть применены в аэрологистике, а также в задачах двойного назначения, включая подъем в воздух ретрансляторов или систем радиоэлектронной борьбы, либо использование как наблюдательных систем.