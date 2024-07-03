Российские инженеры будут использовать ИИ для создания РОС

Искусственный интеллект поможет в создании новой Российской орбитальной станции (РОС), но основную работу все равно будут выполнять люди. Об этом сообщил Владимир Кожевников, главный конструктор РОС и замгенерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия». «Искусственный интеллект развивается быстро и будет нам в помощь, но основная работа останется за нашими мозгами», — отметил он.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график создания РОС. В 2027 году планируется запуск научно-энергетического модуля, а до 2030 года добавят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. С 2031 по 2033 годы станцию расширят ещё двумя целевыми модулями. Также были подписаны контракты на создание самой станции и космического комплекса с новым пилотируемым кораблём и ракетой «Ангара».

Генеральный график включает лётные испытания нового корабля, создание ракет-носителей и наземной инфраструктуры, а также работу научных институтов. Искусственный интеллект будет использоваться как поддержка, но люди останутся ключевыми исполнителями проекта.