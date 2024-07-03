Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2024, 15:00
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Российские инженеры будут использовать ИИ для создания РОС

При этом большую часть работы выполнят люди
Инженеры РКК «Энергия» привлечёт ИИ для создания Российской орбитальной станции
Российские инженеры будут использовать ИИ для создания РОС
© ferra.ru

Искусственный интеллект поможет в создании новой Российской орбитальной станции (РОС), но основную работу все равно будут выполнять люди. Об этом сообщил Владимир Кожевников, главный конструктор РОС и замгенерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия». «Искусственный интеллект развивается быстро и будет нам в помощь, но основная работа останется за нашими мозгами», — отметил он.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график создания РОС. В 2027 году планируется запуск научно-энергетического модуля, а до 2030 года добавят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. С 2031 по 2033 годы станцию расширят ещё двумя целевыми модулями. Также были подписаны контракты на создание самой станции и космического комплекса с новым пилотируемым кораблём и ракетой «Ангара».

Генеральный график включает лётные испытания нового корабля, создание ракет-носителей и наземной инфраструктуры, а также работу научных институтов. Искусственный интеллект будет использоваться как поддержка, но люди останутся ключевыми исполнителями проекта.