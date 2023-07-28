Российские инженеры напечатали ракетный двигатель на метане

Специалисты российской компании SR Space создали и напечатали 3D-принтере метановый двигатель замкнутого цикла для геофизических ракет.

Геофизические запуски применяют для проведения метеорических, геофизических и медико-биологических экспериментов в невесомости, вакууме и прочих условиях, которые характерны для космоса. В настоящее время в России нет доступных для них средств доставки, отметил исполнительный директор SR Space Александр Зыков.

Планируется, что создаваемую компанией ракету-носитель Nebo с новым двигателем весом около 500 килограмм будут использовать для вывода полезной нагрузки до 25 килограмм в ближний космос — 100–150 километров над уровнем Земли. Весь полет продлится около 10 минут, рассказал главный конструктор SR Space Петр Кудряшов.

В качестве топлива жидкостный ракетный двигатель замкнутого цикла будет использовать метан, окисляемый кислородом. Подача топлива в камеру сгорания будет производиться с помощью электронасосов.

К огневым испытаниям установки в SR Space намерены приступить в конце лета — начале осени 2023 года. Они рассчитывают завершить испытания в течение года и осуществить первый полет ракеты осенью 2024 года.

По расчетам специалистов, стоимость вывода полезной нагрузки с помощью геофизических ракет при выходе на регулярные запуски составит 25 миллионов рублей. При благоприятном развитии событий ежегодное количество геофизических запусков может исчисляться сотнями, уверен Зыков.