Российские инженеры показали гражданский экзоскелет

Представлен новый экзоскелет «Напарник» для обычных людей в России. Разработала его компания «КБ ВКБМ», о чем сообщили в сообществе «Техпросвет Вконтакте».

Презентация этого устройства прошла 19 марта в Кампусе Профилум в рамках форума по высоким технологиям. Экзоскелеты не нуждаются в энергии для работы, их действие основано на простых законах физики. Их использование может снизить нагрузку на суставы на половину, перераспределяя вес через внешний каркас на стопу.

Разработчики утверждают, что «Напарник» на 30% легче аналогов и весит всего 4,5 килограмма, но способен поднять до 70 килограммов. Этот экзоскелет может быть полезен в медицине, пожарной службе, тяжёлой промышленности и для различных профессионалов, таких как операторы, видеографы и туристы.