Российские инженеры разрабатывают в три раза более "сильного" робота, чем существующие аналоги

Специалисты намерены создать полноценные робототехнические системы и манипуляторы, в которых можно будет в 2-3 раза повысить полезную нагрузку, а также точность управления ими. Таким образом российская разработка сможет не только сравняться, но в чем-то и обойти уже существующие аналоги, производимые как в России, так и за рубежом.

”Данный тип приводов (используемых в разработке) имеет ряд уникальных преимуществ, которые делают его привлекательным при разработке и проектировании всевозможных робототехнических систем — легкий вес, высокие развиваемые усилия, точность, гибкость при проектировании и установке”, — рассказал руководитель Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования университета Иннополис Игорь Гапонов.