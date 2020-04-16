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Российские инженеры разрабатывают в три раза более "сильного" робота, чем существующие аналоги
И все благодаря использованию крайне интересных технологий
Российские инженеры из университета Иннополис, совместно с коллегами из корейского Университета KAIST, разрабатывают в три раза более “сильного” робота, чем существующие в мире аналоги. Об этом рассказали представители IT-вуза в разговоре с российским изданием “Хайтек”.
Специалисты намерены создать полноценные робототехнические системы и манипуляторы, в которых можно будет в 2-3 раза повысить полезную нагрузку, а также точность управления ими. Таким образом российская разработка сможет не только сравняться, но в чем-то и обойти уже существующие аналоги, производимые как в России, так и за рубежом.
”Данный тип приводов (используемых в разработке) имеет ряд уникальных преимуществ, которые делают его привлекательным при разработке и проектировании всевозможных робототехнических систем — легкий вес, высокие развиваемые усилия, точность, гибкость при проектировании и установке”, — рассказал руководитель Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования университета Иннополис Игорь Гапонов.