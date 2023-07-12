Российские инженеры разработали два сельхоздрона

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали два беспилотника для сельского хозяйства — «Агроскаут» и «Агродрон».

Первый предназначен для оценки состояния полей. Дрон, оснащенный камерой высокого разрешения, подлетает к определенному участку, и делает на высоте в метр несколько фото.

Искусственный интеллект обрабатывает переданную беспилотником информацию, анализирует состояние посевов, выявляет наличие сорняков дает свое заключение и рекомендации, рассказывает директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев. По его словам, опытный образец системы уже создан.

«Агродрон» предназначен как для высокоточного распыления средств защиты растений, таких как пестициды, гербициды, инсектициды и фунгициды, так и для опрыскивания полей органическими удобрениями, прикормками и гормонами роста. Кроме того, беспилотник можно применять для аэропосева.

Способный нести полезную нагрузку до 30 килограмм дрон массой до 100 килограмм легко привезти на автомобиле, отмечает Бухарев. Кроме того, можно запустить сразу несколько аппаратов. Первый опытный образец «Агродрона» собран, под беспилотник написано строящее маршрут программное обеспечение. В ближайшие месяцы пройдут его летные испытания.