Российские инженеры разработали массажный матрас для лежачих больных

Учёные из лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета Минздрава России создали прототип противопролежневого матраса, который массажирует пациентов, помогая избежать образования пролежней. Они рассказали об этом в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Сегодня большинство противопролежневых матрасов используют воздушные камеры, но постоянный шум компрессора может быть неприятным для пациентов.

Новый прототип матраса использует кольцевые актуаторы для создания контролируемого давления на тело. Он не требует компрессора, поэтому не создаёт шума, а его тонкий дизайн делает его удобным для хранения. Алексей Максимкин, заведующий лабораторией, подчеркнул, что параметры массажа могут быть настроены согласно рекомендациям врачей.

Матрас будет использовать небольшое количество энергии и будет безопасным для пациентов. Кроме того, учёные видят перспективы применения этой технологии для создания массажных накидок для водителей, которые могут помочь снять мышечное напряжение во время долгих поездок. Прототип матраса ожидается к концу 2024 года, а в данный момент исследователи продолжают оптимизировать актуаторы и систему управления.