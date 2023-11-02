Российские инженеры разработали СВЧ усилитель для космоса

Учёные из НИЯУ МИФИ разработали новый СВЧ-усилитель, который отличается радиационной стойкостью. Обычно усилители такого типа применяются в приёмо-передающих системах СВЧ-диапазона, где требуется либо увеличение мощности сигнала (усилители мощности), либо усиление слабых входных сигналов с минимальными искажениями (малошумящие усилители).

Разработанный усилитель обладает специальной радиационной защитой, что делает его уникальным. Эта особенность означает, что устройство может работать в условиях повышенной радиации, что делает его полезным в космических приложениях, сложных системах связи, физических экспериментах и системах детектирования. Для создания этого функционального блока пришлось изменить методологию проектирования, внедрив новый параметр — радиационную стойкость. Разработка этого усилителя усовершенствовала электронику, сделав её более адаптивной к условиям повышенной радиации.